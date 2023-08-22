الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يبتعد عن أعلى مستوى في شهرين

استقر مؤشر الدولار الأمريكي في تداولات اليوم الثلاثاء، بعد حملة صعود قادتها أمس شركات التكنولوجيا في وول ستريت والممثلة في مؤشر ناسداك الذي صعد 1.56% أمس الاثنين. إلا أن ذلك لم يُغير حقيقة بقاء نطاقات التداول محدودة قبيل ندوة جاكسون هول التي سيعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع.

وفي تمام الساعة 15:15 بتوقيت الرياض يتداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 103.182 أمام سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بـ 0.02%، لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 103.68، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.

خطاب باول في جاكسون هول موضوع أساسي

عززت مرونة مؤشر ناسداك المركب الكثيف بشركات التكنولوجيا أثناء الليل، في مواجهة ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها الجديدة منذ عدة سنوات، معنويات المخاطرة يوم الثلاثاء، على حساب الدولار باعتباره ملاذا آمنا.

ومع ذلك، فإن الخسائر طفيفة، حيث ينتظر المتداولون خطابًا حاسمًا محتملًا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسيركز السوق على ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة لخفض التضخم أو ما إذا كان البنك قد أحرز تقدما كافيا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وصرح محللون لدى آي إن جي في مذكرة بأن: "خلاصة القول هي أنه من السابق لأوانه أن يظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي وضوحًا تامًا بشأن التضخم، ومن المحتمل أن يحافظ الدولار على مكاسبه".