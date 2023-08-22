عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذهبيتان جديدتان لمصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى

صدى البلد

واصلت البعثة المصرية لرفع الأثقال البارالمبي حصد الميداليات فى بطولة العالم المقامة حاليا فى دبى.

حيث نجح البطل مروان احمد فى الفوز بميدالتين ذهبيتين وزن + ١٠٧ كجم  وذهبية المجموع وزن + ١٠٧ كجم.
وكانت البعثة قد حصلت على ميداليتين فى بداية منافسات بطولة العالم حيث حصل اللاعب هادى صموئيل بطل منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبى على الميدالية الفضية وزن 49 كجم فيما حصل اللاعب محمد فتحى على الميدالية البرونزية فى وزن 49 كجم .

ويشارك المنتخب المصري فى البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين، يشارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

الأثقال البارالمبي البعثة المصرية المنتخب المصري الميدالية الفضية الميدالية البرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مصير زيزو مع الزمالك

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

مقبلة من السودان.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لـ هؤلاء المواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

تنسيق وتشاور.. شكري وبلينكن يتحركان لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما

فضل التعاون بين الناس وكيفية عمله.. دار الإفتاء توضح

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ