بعد خضوعه لجراحة طارئة.. مانشستر سيتي يعلن بديل جوارديولا

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن بديل بيب جوارديولا في تدريب الفريق، بعد خضوع المدير الإسباني لعملية جراحية طارئة في الظهر.

وعانى جوارديولا من آلام شديدة في الظهر خلال الفترة الأخيرة ، وتوجه إلى مدينة برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة، اليوم الثلاثاء، كللت بالنجاح ويستعد لمرحلة التأهيل في برشلونة.

وبحسب بيان مانشستر سيتي، فإن مساعد المدير الفني خوانما ليلو سيشرف على تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت لحين تعافي جوارديولا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود جوارديولا لتدريب الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة منتصف سبتمبر.

يذكر أن مانشستر سيتي استهل مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي بانتصارين متتاليين على حساب بيرنلي 3-1 ونيوكاسل يونايتد 1-0.