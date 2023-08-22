إعلان قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس العالم لكرة السلة

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال، قائمة المنتخب النهائية التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم في الفلبين.

وجاءت القائمة على النحو التالي: آدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك يوسف وخالد عبد الناصر وعاصم مرعي وعمر عرابي وعمر هشام وعمرو الجندي وعمرو زهران وكريم حاتم ويوسف شوشة.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.