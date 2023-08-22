المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى تعلن نتائج الاستفتاء على الدستور

أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن قراراها بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال شهر يوليو الماضي.

وأكدت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو، حيث قضت بأن مؤيدي التعديل الدستوري جاءت نسبتهم 95.27%، في حين رفضه 4.73% فقط، حسب ما أورته "إذاعة صوت أمريكا".

وصدقت المحكمة الدستورية في البلاد على الدستور الجديد اعتبارا من 30 يوليو.

وحسب النتائج المعتمدة، شارك في الاستفتاء 57.23% من أصل 1.7 مليون ناخب سجلوا للتصويت.

ويمدد التعديل الدستوري الجديد فترة ولاية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من خمس إلى سبع سنوات ويلغي تقييد الفترتين، مما يسمح لفوستين آرتشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة.

من ناحية أخرى، انتقدت المعارضة النتائج، معتبرة أن التعديلات الدستورية حاولت خلق "رئاسة مدى الحياة" لتواديرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

واتبعت جمهورية أفريقيا الوسطى دولاً أفريقية أخرى مثل بوروندي وكوت ديفوار والكونغو ورواندا وأوغندا في تغيير دساتيرها لتمكين الرؤساء من البقاء في مناصبهم.