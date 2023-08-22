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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للميناء في بيان له اليوم الثلاثاء، قطارين بحمولة إجمالية 2243 طن قمح غادروا الميناء متجهين إلي صوامع شبرا و طنطا، وقطار آخر بعد أن فرغ 50 حاوية قادما من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنات.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 121 ألفا و400 طن بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و634 طنًا.

وأشار إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15 ألفا و57 طنا وتضمنت: 1391 طن ملح صب و 2200 طن كسب صويا و1058 طن رمل و 1812 طن مخلفات بنجر و3390 طن مولاس و5206 أطنان بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و337 طنا تشمل: 11 ألفا و 775 طن خردة و1999 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا و190 طن حديد و 5249 طن أبلاكاش و5000 طن فول صويا و19 ألفا و149 طن قمح .

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