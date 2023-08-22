3 دول أوروبية.. روسيا تعلن أسهل طرق للحصول على تأشيرة الشنجن |تفاصيل

قالت يوليا ليباتوفا، المديرة التنفيذية لشركة Aeroclub، إن اليونان والمجر وإيطاليا هي الدول الثلاث التي تسهل على الروس الحصول على تأشيرات شنجن.

وأوضحت ليباتوفا، نقلاً عن نادي Aeroclub: "في الوقت الحالي، الإطار الزمني الرسمي لإصدار تأشيرة شنجن يتراوح بين 15 و45 يومًا تقويميًا"، لافته إلى أن اليونان والمجر وإيطاليا هي في الوقت الحالي الدول التي تسهل على المواطنين الروس الحصول على تأشيرات شنجن.

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك صعوبات كبيرة عند التسجيل للحصول على تأشيرة شنجن، خاصة إلى إسبانيا وفرنسا، مضيفة: "ومع ذلك، فإننا لا نرى أن عدد حالات الرفض يتزايد، وهذا إذا لم نأخذ في الاعتبار ألمانيا التي ترفض جميع الذكور تقريبًا مما يؤدي إلى نقص طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى برلين".

ويقول الخبراء إن تأشيرات الدخول إلى المكسيك وكوريا الجنوبية والهند هي من بين أسهل التأشيرات التي يمكن للروس الحصول عليها.

ولكن لا تزال بريطانيا لديها أعلى رسوم التأشيرة للمواطنين الروس ويبلغ 361 جنيهًا إسترلينيًا للتأشيرة لمدة عامين أو 655 جنيهًا إسترلينيًا للتأشيرة لمدة خمس سنوات.

ومن بين أغلى التأشيرات أيضًا الولايات المتحدة (185 دولارًا)، والمملكة العربية السعودية (160 دولارًا لكل تأشيرة سياحية سنوية)، وكندا (160 دولارًا).