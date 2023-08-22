جمال رائف: الدولة أنجزت الكثير على صعيد تطوير البنية التكنولوجية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة أنجزت الكثير على صعيد البنية التكنولوجية والرقمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الوقت الراهن، وربطت ذلك بمجالات أخرى كريادة الأعمال، وبالتالي أصبحت هناك فرصًا ومجالات متاحة أمام الشباب المصري، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب المصري.

وأضاف "رائف"، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إتاحة بنية تكنولوجية وأخرى رقمية وتشريعية، بالإضافة لتوفير تسهيلات في التمويل هدفه دعم المشروعات الرائدة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الكاتب الصحفي، على وجود ترابط وتكامل في عمل الدولة لدعم هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالاتصالات أو تقديم الخدمات بجودة عالية؛ بهدف إزاحة البيروقراطية والروتين واستبداله بكل ما هو أفضل في كل شيء.

