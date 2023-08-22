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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعثة المنتخب الروماني في ضيافة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو

صدى البلد

استقبل شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بعثة المنتخب الروماني التي تقوم بزيارة إلى مصر.
ورحب شريف مصطفى - في بيان له - ببعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو وقام باصطحابهم في جولة سياحية إلى معالم جمهورية مصر العربية وسط انبهار الحضور بالحضارة المصرية القديمة.
وقال إن وجود بعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو أمر يدعو إلى الفخر خاصة بعد الاتفاق على عدد من الأمور التنظيمية بين الجانبين مما يسهم في زيادة التطور الذي يشهده صفوف منتخب الفراعنة في الوقت الحالي.
وخلال الجولة السياحية تحدث رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو عن عمق العلاقة بين مصر ورومانيا في المجال الرياضي متمنيا لهم قضاء وقت ممتع داخل جمهورية مصر العربية.
وقدم الوفد الروماني الشكر والتحية إلى شريف مصطفى بعد حفاوة الاستقبال التي وجودها من الجانب المصري، مؤكدين أن ذلك ليس بالغريب على الشعب المصري المضياف بطبعه، متمنين أن تتكرر تلك الزيارة في القريب العاجل من أجل التمتع بالأجواء السياحية الرائعة فضلا عن عقد لقاء مع المنتخب المصري للووشو كونغ فو الذي أصبح قوة لا يستهان بها ضمن الدول الإفريقية في مجال الووشو كونغ فو ووصل إلى صدارة الترتيب على صعيد القارة السمراء.

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