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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عسكري عاجل من بولندا لحماية البنية التحتية للطاقة

الجيش البولندي
الجيش البولندي

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازتشاك، اليوم الثلاثاء، إن بولندا تقوم بإنشاء وحدة من القوات الخاصة لحماية البنية التحتية للطاقة في بحر البلطيق، بما في ذلك خط أنابيب غاز البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع البولندية في بيان: “إنشاء الوحدة الجديدة من القوات الخاصة رد على التهديدات العسكرية وغير العسكرية الحديثة المتعلقة بعمل البنية التحتية الحيوية بما في ذلل محطة الغاز في سفينوجسكي وخط أنابيب غاز البلطيق".

أوضح بلازتشاك، أنه “تم إنشاء الوحدة لتعزيز أمن بولندا، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية”.

وفي وقت سابق، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع مروحيات أباتشي إيه إتش-64 إي وأنظمة أخرى إلى بولندا بمبلغ 12 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاجون.

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وتلقى الكونجرس الأمريكي بالفعل إخطارا بهذا القرار، وأمامه الآن 30 يوما للنظر في صفقة محتملة وحظرها المحتمل.

بحر البلطيق وزارة الدفاع البولندية بولندا

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