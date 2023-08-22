الأولمبية: الرياضة المصرية تحقق حاليًا العديد من الإنجازات بفضل دعم الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا كبيرًا كان نتيجته تحقيق العديد من الانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.



جاء ذلك في سياق تهنئة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان على حصول الثنائي أميرة قندل وملك إسماعيل على الميدالية الذهبية في منافسات التتابع ببطولة العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة باث بإنجلترا.



وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم، عن خالص التهنئة للاعبتين أميرة قنديل وملك إسماعيل والجهاز الفني للمنتخب على هذه النتائج المميزة، متمنيًا استمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.