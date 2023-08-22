ضبط 22 مخالفة تموينية في حملة بمطروح

تمكنت حملة تموينية مكبرة مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين بمدينة مرسى مطروح من ضبط عدد من المخالفات التموينية.



أوضحت هند مساعد مدير التموين بمطروح أن الحملة تمكنت من ضبط 22 مخالفة كان أبرزها ضبط أحد أصحاب المخابز الدوارة وبحوزته كمية من الدقيق المدعم (300 كجم) تم تجميعها واستخدامها في إنتاج الخبز الشامي أي في غير الغرض المخصص لها.

وأضافت أنه تم ضبط عدد من المخالفات الأخرى مثل مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر 8 مخالفات، مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية 8 مخالفات، مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع 5 مخالفات.