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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة 100.12%.. الانتهاء من استقبال أطنان القمح في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٣ والذي انطلق منذ شهر أبريل الماضي بإجمالي كمية توريد بلغت٥٣٥٩٩٤ طن و٨٠٠ كيلو قمح و كمية تقاوي موردة بلغت   ٣٤٧٠٧ طن و٧٢٥ كيلو ليصل الإجمالي إلى ٥٧٠٧٠٢ طن و ٥٢٥ كيلو قمح بنسبة 100.12 %  وذلك بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان بنطاق دائرة المحافظة.

 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية مثمنا دور كافة الجهات المشاركة في أعمال توريد القمح المحلي ( رؤساء المراكز والمدن - مديريتي الزراعة والتموين – مباحث التموين  - الإدارة العامة للمرور ) في تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين.

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وأضاف المحافظ أن أعمال توريد محصول القمح تمت وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 58 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (البنك الزراعي المصري ـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال) تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة.

الادارة العامة للمرور الزراعة الشرقية الشركة العامة للصوامع والتخزين الشركة المصرية القابضة الشركة العامة للصوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع القابضة للصوامع بمحافظة الشرقية

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