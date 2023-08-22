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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناورات عسكرية ضخمة بين اليابان وأمريكا وكندا قرب حدود روسيا.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

بدأت اليابان والولايات المتحدة وكندا إجراء مناورات مشتركة في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس في المنطقة الممتدة من الساحل الشرقي لجزر الكوريل إلى الساحل الجنوبي للجزء الشرقي من جزيرة هونشو.

 

جاء ذلك في تقرير على الموقع الإلكتروني لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، فإن المدمرة هيوجا تشارك في المناورات من جانب اليابان، والمدمرة يو إس إس بينفولد من الولايات المتحدة، والفرقاطتين أوتاوا وفانكوفر وسفينة الإمداد أستريكس من كندا.

 

وفي قت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستعتبر احتجاجات طوكيو المتعلقة بجزر الكوريل الجنوبية، التي تعتبرها اليابان جزءا من أراضيها، تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

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وقالت زاخاروفا: “جزر الكوريل الجنوبية هي جزء من روسيا بعد نتائج الحرب العالمية الثانية. وبناء على هذه الحقيقة التي لا جدال فيها على الإطلاق، فإن أي احتجاجات مماثلة من قبل طوكيو سنعتبرها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية وانتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”.

 

وفي يوليو، أعربت طوكيو عن احتجاجها على زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف إلى جزيرة إيتوروب.

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