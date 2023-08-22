نجم الزمالك السابق: 7 ملايين جنيه من رحيل اللاعبين

علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق علي حقيقة تولي حسين لبيب رئاسة الزمالك.

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" هل يتولى حسين لبيب رئاسة الزمالك؟.. نهاية ملف زيزو.. 7 ملايين جنيه من رحيل اللاعبين.. الحارس المرشح للزمالك أقرب لبيراميدز وزد".

قدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وعدا لجماهير الزمالك بشأن ثنائي الفريق أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بعد توليه المهمة، خلال الساعات الماضية.

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة: “المهمة صعبة، لكن أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل ناديالزمالك.. نادي الزمالك يرحب بكل أبنائه ولا يوجد أي خلافات مع أي شخص، الزمالك يحتاج لابنائه من أجل التكاتف”.



المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: نحضر مفاجأة للجماهير بشأن فتوح وزيزو