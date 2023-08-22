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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

هل متحور كورونا EG-5.2 يستجيب للقاح المصري؟.. سؤال برلماني للحكومة

متحور كورونا EG-5.2
متحور كورونا EG-5.2

أعلنت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها سؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان موجه لوزير الصحة بشأن خطة الوزارة بشأن ظهور المتحور لفيروس كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2.

مخزون لقاحات كورونا لمتحور EG-5.2

وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن سبب تقديم السؤال البرلماني هو مطالبة وزارة الصحة بتوضيح  خطتها حول كيفية التعامل مع EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وهل يوجد بحقيبة وزارة الصحة خطة استباقية للتصدي لهذا المتحور وهل هناك مخزون كافى من اللقاحات لمواجهة المتحور وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفى لجميع المواطنين.

أعراض المتحور كورونا الجديد  EG-5.2

وتساءلت عضو مجلس النواب، أيضا عن توفر البرتوكول الخاص  بـEG-5.2 متحور كورونا الجديد وتوزيعه على مديريات الصحة فى جميع المحافظات وهل هناك مخزون إستراتيجي كاف من الادوية الخاصة بهذا المتحور، وما هي الأعراض الخاصة بالمتحور والفرق بينها وبين الإنفلونزا العادية.

هل الأطفال معرضون للإصابة بالمتحور كورونا  EG-5.2

وتابعت النائبة حديثها، أنه يجب على وزارة الصحة أيضا توضيح الفئات العمرية المعرضة للاصابة وبالأخص “الأطفال" معرضون للإصابة  بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وما خطة الوزارة للتعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من المتحور الجديد وهل تم تفعيل المجلس الصحي الإقليمي الخاص بربط المستشفيات بالإسعاف وتفعيل الخط الساخن الخاص؟

وطالبت النائبة أيضا الحكومة بإطلاق حملات توعية للمواطنين لتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية من استخدام الكحول وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات للتصدي لـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الصحة أعلنت بشكل رسمي، اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.

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هل متحور كورونا EG-5.2 يستجيب للقاح المصري؟.. سؤال برلماني للحكومة

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