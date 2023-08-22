عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قناوي: وجود السوق المصري على خريطة المباحثات الصينية يبشر بتعاون جديد مستقبلا

صدى البلد

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن زيارة الوفد الصيني لغرفة القاهرة اليوم الثلاثاء تعتبر بادرة خير لفتح تعاون جديد علي الصعيد الاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والصين مستقبلا.


وأشار ( قناوي ) في تصريحات خاصة عقب انتهاء لقاء الوفد الصيني بغرفة القاهرة ان وجود الجانب المصري علي خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي تعتبر بادرة خير ومؤشر بأن الفترة القادمة ستشهد تعاون جديد سواء صناعي أو استثماري وتجاري بين مصر والصين .

"ڤاليو" تعلن تغيير علامتها التجارية ومركزها التنافسي

وليد حسونة: لا نفكر في الحصول على رخصة البنك الرقمي


وإستبشر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية خير بهذه المباحثات التي قد ينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة بالسوق المصري تفيد اقتصادي البلدين في ظل تشجيع مصر للاستثمار في كافة المشروعات وفي المحافظات المصرية المختلفة.
وكانت غرفة القاهرة التجارية قد استقبلت اليوم الثلاثاء وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو " الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

 

الاتحاد العام للغرف التجارية التعاون الاقتصادى الجانب المصري المحافظات المصرية تعاون مصري صيني زيادة التعاون الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء وثوابها.. دار الإفتاء تجيب

تعزيز روابط التعاون.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي

مع اقتراب التدخل العسكري.. جيش النيجر يفقد عدد من الجنود

هل متحور كورونا EG-5.2 يستجيب للقاح المصري؟.. سؤال برلماني للحكومة

رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم

مارثون الانتخابات الرئاسية يستعد| نماذج لمحاضر التصويت وحبر فسفوري.. والاستعانة بالبريد لنقل المستلزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ