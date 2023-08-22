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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب ردا على المدعي العام: يمكنني الهروب إلى روسيا.. والعيش مع فلاديمير

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعليقا على قراره بكفالة 200 ألف دولار على خلفية اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020، إنه يمكنه الهرب بعيدا ربما إلى روسيا.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن “المدعي العام ربما كان يخشى هروبي إلى روسيا، اعتقد ويليس أنني أستطيع الهرب بعيدا: يمكنني الهرب بعيدا بعيدا، ربما إلى روسيا.. سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع فلاديمير، ولن يعرف أحد طريقي بعد ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس.

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات مزعومة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

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وتم التفاوض على تاريخ تسليم ترامب نفسه مع مكتب المدعي العام بشأن الضمانات المالية وشروط الإفراج، وفقًا للتقرير.

روسيا ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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