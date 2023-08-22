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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فياض: اللبنانيون في انتظار نبأ مهم بعد 67 يوما

وزير الطاقة والمياه
وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، اليوم الثلاثاء أن الشعب اللبناني سيكون على موعد مع نبأ هام بعد 67 يوما.

وأوضح "فياض" أنه 24 أغسطس الجاري، ستبدأ الشركات في الحفر ببلوك 9 مشيرا إلى انتظار النتائج بعد 67 يوما، وفقا لما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وقال الوزير اللبناني خلال اجتماعه في مكتبه مع مسؤولي شركة "توتال" بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر في البلوك رقم 9 ، أنه "بتاريخ 24 أغسطس الحالي، ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهارا تاريخيا نعول عليه، وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر".   

ويأمل فياض، في أن "تكون بادرة خير للبنانيين"، لافتاً الى أن "توتال وشركاءها ملتزمون كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جدا وقد أعربوا من ناحية ثانية عن إهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عنها عندما تترسخ وتتبلور بشكل أكبر".

وزير الطاقة والمياه وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني

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