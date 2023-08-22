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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يحق للجنة الزمالك الجديدة بيع اللاعبين؟.. وزير الرياضة يكشف

صدى البلد

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن دور اللجنة الموجودة حاليًا فى إدارة نادي الزمالك، ومدي إمكانية اتخاذ قرارات مصيرية بشأن التعاقد أو رحيل لاعبين خلال الفترة الحالية، حتي يتم الدعوة لإجراء انتخابات للنادي.

 

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "من الممكن أن اللجنة الحالية تتخذ قرارات بشأن اللاعبين ولكن فى حجم تسيير الأعمال، ولكن اللجنة بقدر المستطاع العقود الطويلة أو اتخاذ قرارات كبيرة تحتاج أن تكون أفضل مع المجلس الجديد، ولكن بشأن التعاقدات الجديدة أو لاعبين بالطبع ستستعين باللجان الفنية المناسبة أو السير على برنامج الجهاز الفني أو على برنامج مجلس الإدارة السابق إذا كان مناسب حاليًا، كل الأمور تتم بشكل  طبيعي، ولكن الهدف الأساسي للجان الموجودة حاليًا هى إجراء انتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة. 

 

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الموجودة حاليًا تسعي خلال الفترة المقبلة لإقامة الانتخابات، وهذا ما تنص عليه اللوائح، ولديها صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة للنادي ولكن فى ضوء ما لا يؤثر على الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن بالطبع دورها الأساسي والمكلفة به هو إقامة انتخابات حتي يكون هناك مجلس إدارة جديد.

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