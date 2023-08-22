دعوات إسرائيلية لقلب الطاولة على السلطة الفلسطينية

دعا قادة مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لاتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية في ضوء الوضع الأمني الحالي.

وقال رئيس مجلس المستوطنات يوسي داجان في مؤتمر صحفي خارج مكتب رئيس نتنياهو في القدس المحتلة: "نطلب منكم أن تقلبوا الطاولة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، سنكون نحن من يقوم بذلك، وسوف نتظاهر ضدكم".

وأضاف داجان أنه يخجل من الجلوس أمام مكتب رئيس الحكومة، للحديث عن هذه القضايا “في حين هناك جناح يميني كامل في الحكومة".

واتهم داجان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوقوف وراء موجة العمليات الأخيرة، وزعم: “السلطة الفلسطينية تمنح الإرهابيين رواتب أعلى بكثير قياسا بمعدل الرواتب في السلطة الفلسطينية، للسجناء أنفسهم أو العائلات، بحسب مدة العقوبة، أي كلما كانت جريمة القتل أكثر ضخامة، كلما زادت ضخامة راتب ذاك الإرهابي من السلطة الفلسطينية”- على حد قوله-.