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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

باستخدام الذكاء الاصطناعى.. كيف تساهم أحدث الحواسب المحمولة في سرعة التعلم؟

صدى البلد

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، تمثل أجهزة الحاسوب المحمول  الخيار الاول للطلاب وأولياء الأمور الراغبين بتزويد أبنائهم بأفضل أدوات التعلّم والإبداع.

 باعتبارها  تضم مزايا استثنائية ، لتتيح للطلاب الدراسة وممارسة الألعاب والابتكار بسرعة أكبر من ذي قبل. 

وفى هذا الاطار تم الاعلان عالميا عن تقنيات ذكاء اصطناعى حديثة تفيد فى العملية التعليمية عبر  أجهزة الحاسوب المحمول NVIDIA GeForce RTX40-series التى تساهم فى  تسريع العمليات الحسابية والمهام المختلفة عند العمل في تطبيقات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ما يمكّن الطلاب من إتمام المشاريع بسرعة أكبر من السابق. 

كما تساعد فى المواد المتقدمة التي تهتم بالنمذجة ثلاثية الأبعاد والتصميم بالاضافة الى  تقليل الوقت اللازم لإحياء تلك التصاميم وبالتالي إتاحة وقت أكبر للإبداع.

 كما يتم اتاحة  تطبيقات مثل تستخدم الذكاء الاصطناعي في إحياء الرسومات البسيطة من خلال ابتكار الأعمال الفنية والمناظر المدهشة – لتصقل خيال الطلب وتدعم نموه الإبداعي.

ولا يعني الاستثمار في جهاز الحاسوب المحمول  الحديث أنه للعام الدراسي الحالي وحسب، فهناك مجموعة كبيرة من التطبيقات والألعاب المدعومة والتي تمكنك من استخدام تلك الأجهزة لسنوات عديدة، حيث تستفيد من التحديثات المستمرة للتعامل مع التقنيات الجديدة بشكل يضمن حصول الطلاب على كل ما يحتاجون إليه للتعامل مع المشاريع الكبيرة والصغيرة. 

ويتاح ذلك بفضل حزمة تقنيات NVIDIA Max-Q المتقدمة التي تحسّن أداء الحاسوب المحمول وقوته وتمكنه من الوصول إلى ذروة الكفاءة، بحيث يستمتع الطلاب بالدراسة أو الألعاب بكل سلاسة. 

وتساعد التقنيات المتقدمة مثل DLSS 3 في زيادة سرعة الإطارات لتجربة في غاية السلاسة، بينما توفر NVIDIA Reflex أقل زمن تأخير وأفضل استجابة للألعاب التنافسية.

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