حصر كامل.. برلماني يعدد فوائد امتلاك الرقم القومي للعقار

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أغلب الدول لديها حصر كامل للعقارات ويتم إعطاء رقم قومي لها، مشيرا إلى أن الرقم القومي يعطي التفاصيل الكاملة حول العقار.

وقال “الفيومي”، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن الرقم القومي للعقار له أهمية في تيسير تسجيل العقار، ويحدد سلسلة الملاك، وييسر من عملية البيع، ويحدد السعر المحدد للعقار.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المكان والشارع وسعر المتر في المنطقة التي يوجد بها العقار هي من تحدد السعر المناسب للعقار.

وأشار إلى أن الكثافة البنائية والكثافة السكانية في كل منطقة، تحدد طريقة إدخال المرافق الهامة، مؤكدا أن قرار إصدار رقم قومي للعقارات كان ضروريا.