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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين من الطلاب ذوي الهمم

صدى البلد

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر أن تفوق أوائل الخريجين من ذوي الهمم للعام الدراسي 2023 دليل على قوة إرادتهم والعزيمة والإصرار على النجاح رغم المصاعب والتحديات وهو دليل واضح أن بداخل كل طالب منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز.
جاء ذلك خلال تكريمه اليوم /الثلاثاء/ لأوائل الخريجين من ذوي الهمم، وذلك تقديرا لجهودهم أثناء دراستهم بالجامعة تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليا وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب الدكتور محمد عطية وعميد كلية الآداب الدكتور محمود الجعيدى ومدير مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة نيفين عبد الخالق ونائب مدير المركز الدكتورة سارة زيدان .
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه المتفوقين بمختلف الكليات من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وحث جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون إليه .
كما أعرب عن شكره إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالكليات ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات رعاية الطلاب ذوي الهمم على ما قدموه من جهد لمساندة ودعم أبنائنا الطلاب مثمنا جهد أولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية أن الجامعة تعمل على دعم طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين بها وتوفير كافة الخدمات الطلابية والدعم النفسي والمعنوي واللوجستي وتزويد الطلاب بوسائل التعلم التي تساعدهم على التفوق في دراستهم بالتخصصات المختلفة.
كما هنأ عطية الطلاب المتفوقين على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .
وشهد الحفل تكريم سهيلة محمد حامد الأولى على شعبة إذاعة وتليفزيون قسم الإعلام كلية الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ومحمد فرج زكي قسم وثائق ومكتبات كلية الآداب بتقدير جيد جدا، وندى أشرف إبراهيم قسم وثائق ومكتبات كلية الآداب بتقدير جيد جدا، وتسنيم أحمد سعد موافي قسم تكنولوجيا المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات بتقدير جيد جدا .
 

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