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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الجارية لترميم محطة قصر الملك فؤاد

صدى البلد

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إن محطة قصر الملك فؤاد ستشهد إقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.
وأكد المحافظ - خلال تفقده اليوم الأعمال الجارية بترميم محطة الملك فؤاد، للتعرف على نسب التنفيذ - أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة. 
جدير بالذكر أن محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم المحطة الملكية، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.
من ناحية أخرى، أعلن محافظ كفر الشيخ عن وصول الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي البلدي الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على ألفين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 8 أطنان، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها. 
 

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