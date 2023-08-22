الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية في القمح اعتبارا من الموسم القادم

عُقد اليوم اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي وبعض رؤساء الإدارات المركزية .

يأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.



وكان وزير الزراعة قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي اجتماع مديريات الزراعة اليوم استعرض أيضا موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الازوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم .