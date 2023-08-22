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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الدبابير الآسيوية القاتلة تغزو الجزر البريطانية

الدبابير الآسيوية
الدبابير الآسيوية القاتلة تغزو الجزر البريطانية

أثار أحد أكبر أعشاش الدبابير الآسيوية التي تم اكتشافها على الإطلاق في الجزر البريطانية، تحذيرًا صحيًا لاذعًا مع اقترابنا من الأسابيع الأخيرة من الصيف.

لقد قتلت الدبابير الآسيوية السوداء والصفراء   العديد من المواطنين في  ، وابادت الملايين من النحل المحبوب منذ غزو أوروبا  حيث صنفت حشرة اجنبية مفترسة  في عام 2004.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يتم تحذير البريطانيين كل صيف من هجوم الدبابير الآسيوية التي تتجه إلى شواطئ إما عن طريق الجو أو بالقارب من فرنسا.

 الدبابير الآسيوية القاتلة تغزو الجزر البريطانية 

والتقت صحيفة ديلي ستار بتلك الموجودة في جيرنسي، المكلفة بإيقافها في مساراتها.

ومع ذلك، تدفع جزيرة جيرسي المجاورة ثمن عدم تشغيل  فريق  للقضاء على الحشرة القاتلة  لمنع الأنواع الغازية من جعل الجزيرة موطنًا لها.

والآن، تم العثور على عش ضخم - يبلغ طوله حوالي 15 بوصة (40 سم) - معلقًا من سقف منزل مهجور في سانت بريليدز، جيرسي.

وتقول السلطات إن أعداد الأنواع الغازية آخذة في التزايد، وهي في طريقها لاكتشاف عدد قياسي من الأعشاش هذا العام.

وتم العثور على إجمالي 171 حتى الآن في عام 2023 مقارنة بـ 100 في نفس المرحلة في عام 2022.

أعشاش الدبابير الدبابير الآسيوية الجزر البريطانية

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