بوتين: ‏التعاون بين دول مجموعة البريكس يقوم على الاحترام المتبادل

‏قال الرئيس الروسي بوتين خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال قمة البريكس، أن دول البريكس في هذه الظروف الصعبة تعزز تعاونها وعملها المشترك لضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي سوف تؤدي إلى نتائج محددة وملموسة.

‏وتابع بوتين نحن نتعاون على مبدأ الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض والاحترام المتبادل وهذا هو لب مسارنا الاستراتيجي إلى المستقبل الذي يتوافق مع أمال الجزء الأكبر من المجتمع الدولي والأغلبية العالمية.

مجموعة دول البريكس

‏وأضاف أن الأرقام تتحدث عن نفسها خلال العقد الماضي، قد ازدادت الاستثمارات 6 أضعاف في دول البريكس والاستثمارات العامة في الاقتصاد العالمي تضاعفت ووصل تصديرها العالمي إلى 20% من الصادرات العالمية.