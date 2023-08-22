شوبير يعلن عن مفاجأة في حفل الأهلي بالتتويج بالدوري وأبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة في حفل الأهلي غدا للاحتفال بالتتويج ببطولة الدوري وأفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" حفل كبير منتظر للأهلي غدا قد يشهد مفاجآت سعيدة للأهلاوية".

ينظم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حفلًا ضخمًا مساء الأربعاء بملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك للاحتفال بالإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي هذا الموسم.

احتفالية الأهلي ستضم كل الفرق واللاعبين والأجهزة الفنية التي ساهمت في تحقيق إنجازات وبطولات للقلعة الحمراء خلال موسم 2022-2023، وذلك من أجل الاحتفال بهم، وتكريمهم على ما بذلوه طوال الموسم الرياضي.