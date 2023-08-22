إصابة 3 فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين في قرية طوبا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب في قرية طوبا، فيما استولت قوات الاحتلال على سيارة بعد مداهمتها، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد عمور، إن عددا من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن عمر أبو جندية، واعتدوا على أفراد عائلته بالهراوات والأدوات الحادة، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى اختناقهم، وإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، حيث قدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج اللازم.

وفي السياق، استولت قوات الاحتلال، اليوم، على سيارة قانونية بعد مداهمتها تجمع التبانة في مسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن ناصر أبو عبيد.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت على المركبة ذاتها قبل عدة أشهر، وأعادتها بعد اجبار مالكها على دفع غرامة مالية بقيمة سبعة آلاف شيقل.