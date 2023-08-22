مستشار الأمن القومي الأمريكي: سندعم دول الإيكواس وسنحافظ على الديمقراطية في النيجر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف مع شركائها للحفاظ على الديمقراطية في النيجر، لافتا إلى أن واشنطن ستستمر في دعم إيكواس.

وأضاف سوليفان: "أجرينا مشاورات مع حلفائنا في فرنسا بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى النيجر".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي: "غير صحيح إننا ارسلنا نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند إلى النيجر من دون التشاور مع فرنسا".

وتابع: "نعتقد أن الرئيس محمد بازوم ما زال في نيامي"، مضيفا: "أدعو إلى الإفراج عنه وندعو شركاءنا بمن فيهم الفرنسيون للعمل من اجل استعادة الديمقراطية".

وعلى جانب آخر، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن مصير قواتها الموجودة في النيجر مع قرب التدخل العسكري من دول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس".

وأكد البنتاجون، أن القوات الأمريكية في النيجر باقية ولن تنسحب ومهمتها محصورة داخل قواعدها فقط، مضيفة أن واشنطن استثمرت في تدريب قوات النيجير على مكافحة الارهاب وهي غير راغبة بالخروج والتخلي عمّا تحقق، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأشار بيان وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن واشنطن مازالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وحلّ أزمة النيجر بالطرق السلمية والحوار.