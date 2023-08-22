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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة تراخيص المحال العامة: نسبة من تقدم لا تتجاوز 1%

المحال العامة
المحال العامة

علق محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على انتهاء  مهلة تراخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

 

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وقال محمد عطية الفيومي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   أعداد من تقدم للترخيص المحال العامة ليست كبيرة".

 

 وأضاف محمد عطية الفيومي:" لا يوجد مركز تراخيص على مستوى الجمهورية اشتكي من زحام أصحاب المحال للحصول على تراخيص".

 

 وتابع محمد عطية الفيومي :"  نسبة من تقدم للحصول على تراخيص المحال لا يتجاوز 1 % "، مضيفا:"  مد  مهلة التحصول على تراخيص المحال العالة يكون بقانون ".

 

وتنتهي مهلة ترخيص المحال العامة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يكون قد مر عام كامل على تطبيق القانون، الذي حدد مهلة سنة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة والورش وغيرها، لترخيص محلاتهم والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.

 

ومر على تطبيق قانون ترخيص المحال العامة ما يقارب 9 أشهر، وأصبحت المحلات التجارية والأنشطة المختلفة ملزمة بتقنين أوضاعها خلال الفترة المتبقية من المهلة والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، ويكون الترخيص وفقًا للقواعد التي حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والتي تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية للترخيص وإجراءات الترخيص وشروط، وذلك في ضوء القانون رقم 154 لسنة 2019

المحال المحال العامة تراخيص اخبار التوك شو مصر

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