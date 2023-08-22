جامعة عين شمس تعقد امتحانات دورة التحول الرقمي لـ430 باحثا وعضو هيئة تدريس

نظم قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس، تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور إسلام حجازي - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.

وأشار إلى أن 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومين، إضافة إلى 100 باحث وعضو هيئة تدريس آخرين خضعوا لامتحانات الإعادة، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.