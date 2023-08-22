مش إنت اللى تقول|تامر أمين يوجه رسالة شديدة لـعمرو مصطفي بسبب حديثه عن صوت مصر

علق الإعلامي تامر أمين على حدوث جدل واسع وكبير على السوشيال ميديا والمواقع ومناقشات بين شخصيات عامة ونجوم كبار تدور حول من هي المطرب أو المطربة الذي تستحق أن يلقب بصوت مصر قائلا " مين بيتخانق على أيه ومن امتي بنتخانق على الألقاب".

وتعددت أوجه النظر والخلافات حول أن المطربة أنغام هي التي تستحق صوت مصر والبعض الآخر يري أن شيرين عبد الوهاب هي التي تستحق هذا اللقب.

ولفت الإعلامى تامر أمين خلال برنامج" اخر النهار" إلى أنه بعد الجدل على من المطرب الذي يستحق صوت مصر تدخل عمرو مصطفي فى هذا الجدل قائلا: انا صوت مصر.

المعيار الحقيقي لصوت مصر ليس من يغني الاغاني الوطنية فقط

واستنكر أمين ردود فعل عمرو مصطفي حول قوله أن المعيار هي الأغاني الوطنية فليست الأغاني الوطنية هي معيار من يستحق لقب صوت مصر قائلا : مش انت اللي تقول، لافتا إلى أنه لا احد يملك أن ينسب لنفسه أنه الوحيد من يلقب بصوت مصر.