خليل عزيمة: أوروبا لم تتضرر كثيرا من الحرب الأوكرانية

أكد خليل عزيمة متخصص في الشؤون الأوكرانية، أنّ أوروبا لم تتضرر كثيرا من الحرب الأوكراني موضحًا: "مر على أوروبا الشتاءُ بأمان، ولم يحدث أن تجمدت من البرد كما قيل في الإعلام الروسي".

وأضاف "عزيمة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الاقتصادية كانت عالمية في ظل جائحة كورونا التي أوقفت العجلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الغرب ليس منتصرا فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني والغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع: "المجر لها موقف متشدد إلى حد ما نتيجة للعلاقات الثنائية مع روسيا، ولا ننسى ما كان في أوروبا في آخر 20 سنة، كان كثيرون من قاداتها على علاقة جيدة مع روسيا، ففي ألمانيا، حيث ارتبطت ميركل وروسيا بعلاقات جيدة وورطت ألمانيا في الاعتماد بشكل تام على الطاقة الروسية، بالإضافة إلى أخطائها الجسيمة في سياسة استيعاب اللاجئين، وكل ذلك، بدأ يتغير في الفترة الأخيرة، ولكن مازالت هناك آثار محددة".

وواصل: "لننظر كيف تغير الوضع في أوروبا بالنسبة إلى الحرب على أوكرانيا، في البداية، لم تكن هناك مساعدات عسكرية فعّالة أوروبية في بداية الحرب باستثناء بريطانيا، وأذكر أنه في أول 15 يوما من الحرب كانت الدعوات الأوروبية تركز على هروب الرئيس الأوكراني من كييف والانتقال خارج البلاد، وبالتالي، لم تكن هناك نية من الدول الأوروبية للتدخل في الحرب، وكانت تريد أن تبقي الباب مفتوحا مع روسيا مقابل التنازل عن أجزاء من أوكرانيا لصالح لروسيا، وبعدما امتصّ الجيش الأوكراني الضربات الروسية ودحر الجيش الروسي من أبواب كييف وتغيير حالة المعركة، عندها بدأت الدول الغربية في إرسال الأسلحة والدعم بشكل متنامي".

