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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث في الشؤون الاستراتيجية: طرفا الأزمة الروسية الأوكرانية غير مهيئين لبدء المفاوضات

أبو بكر باذيب
أبو بكر باذيب

قال أبو بكر باذيب باحث وكاتب في الشؤون الاستراتيجية، إنّ الطرفين الروسي والأوكراني ليسا مهيئين لأي دخول في المفاوضات حاليا، مشيرًا إلى أن جملةً من المقاربات التي تحاول تقريب وجهات النظر على الجوانب الإنسانية ووقف إطلاق النار في جبهات ومواقع مختلفة، وذلك قبل الدخول في أي مفاوضات.

 

وأضاف "باذيب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة "القاهرة الإخبارية": "كل ما يسبق مرحلة الدخول في المفاوضات لم يحدث من الأطراف التي قدمت المبادرات مثل المبادرة الأفريقية وهو ما يفسر عدم نجاحها، كما أن الأطراف التي تجلس أحيانا على طاولة المفاوضات لا تتمتع بسلطة عسكرية أو سياسية تقدم فيها نوعا من التصور لإحداث هذه المقاربات".

 

وأشار، إلى أن الاهتمام الأكبر والأوسع والحاضر لكل طرف هو العملية العسكرية والمواجهات العسكرية وكيفية تحقيق المزيد على الأرض والجبهات المختلفة حتى يستطيع أن يكون سقف تفاوضه مستقبلا أعلى وبالتالي، يستطيع تحقيق ما يريده من مطالب وشروط بطبيعة الحال.

 

وأكد، أن روسيا دخلت هذه الحرب حتى لا تدخل في مفاوض وتسخر ما أرادته من حماية مجالها الحيوي والأمن القومي للدولة الروسية والذي تعتقد أنه يمتد من العمق الأوكراني، على الجانب الآخر، فإن أوكرانيا لا تسيطر على قرارها، ورئيس البلاد لا يستطيع اتخاذ قرار التفاوض أو وقف إطلاق النار، ولكن أمريكا والغرب هما من يديران ما يحدث على الأرض الواقع، وبالتالي، فإن أوكرانيا ليست قادرة على إدارة قرارها السيادي أو السياسي أو العسكري، لأنها مرتبطة كليا بالغرب. 

أبو بكر باذيب الإعلامية إيمان الحويزي مفاوضات روسيا أوكرانيا

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