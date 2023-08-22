مصرع 15 شخصا وإصابة 36 آخرين في حادث مروع بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية، إن حافلة تقل عدد كبير من المهاجرين الفنزويليين اصطدمت بشاحنة بضائع، اليوم الثلاثاء، في وسط المكسيك، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة 36 آخرين.

ولم تحدد حكومة ولاية بويبلا عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم، ولكن من المفترض أن معظم الضحايا كانوا من بين ركاب الحافلة، وقالت الحكومة إن معظمهم من الفنزويليين.

ووقع الحادث اليوم الثلاثاء على طريق سريع يمتد جنوبا باتجاه ولاية أواكساكا، وكثيرًا ما يستخدم مهربو المهاجرين هذا الطريق.

ونظرًا لأن المهربين غالبًا ما يستخدمون مركبات وسائقين غير آمنين، ويحشرون عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين أو يحاولون التهرب من الشرطة، فإن الحوادث التي تنطوي على تلك المركبات ليست شائعة في المكسيك.

وفي يوليو، قُتل خمسة مهاجرين هندوراسيين وأصيب 18 آخرون عندما تحطمت الشاحنة التي كانوا يستقلونها على طريق على الساحل الجنوبي لخليج المكسيك.