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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل تلجأ الحكومة لحظر التجوال حال زيادة حالات متحور كورونا EG-5.. برلماني يرد

حظر التجوال
حظر التجوال

قال محمد العمارى وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أعرض EG-5.2 متحور كورونا الجديد تنقسم إلى قسمين جزء تنفسي وجزء آخر يشابه أعراض الإنفلونزا تكسير عظام وغيرها.

 

 مصر أصبحت فى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا

وعن سؤال النائب عن هل تلجأ الحكومة هل زيادة الإصابات بالمتحور كورونا لحظر التجوال والغلق، أكد العمارى لـ"صدى البلد"، أن مصر أصبحت فى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا وليس EG-5.2 متحور كورونا الجديد الوحيد الذى ظهر بل ظهرت متحورات أخرى خلال الفترة السابقة ولم تلجأ الحكومة لقرار الغلق وأعتقد أن الحكومة لن تلجأ لهذا القرار.

 

وأكمل النائب حديثه أن البرلمان أعطى الضوء الأخضر للحكومة للتصرف فى مثل هذه الأزمات من خلال تشريع قام البرلمان بالموافقة النهائية عليه وهو مكافحة الأوبئة والذى يتيح للحكومة لأخذ إجراء الغلق أو حظر التجول فى حالة وجود خطر على المواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت بشكل رسمي، اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.

لجنة الشئون الصحية متحور كورونا اعراض الانفلونزا حظر التجوال مجلس النواب

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هل تلجأ الحكومة لحظر التجوال حال زيادة حالات متحور كورونا EG-5.. برلماني يرد

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