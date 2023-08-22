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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة تعصف بـ الجيش الأوكراني بسبب الفارين من التجنيد.. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تكافح من أجل تعزيز أعداد قواتها بسبب الخسائر الفادحة المستمرة التي تكبدتها في الصراع مع روسيا وعدم رغبة السكان في استبدال أولئك الذين لم يعودوا قادرين على الخدمة.

وقالت “بي بي سي”: “تحتاج البلاد باستمرار إلى استبدال عشرات الآلاف الذين قتلوا أو جرحوا”، مضيفة أن العديد من القوات الأوكرانية منهكة بعد 18 شهرًا من الأعمال العدائية مع موسكو.

وأضافت: “شكل الأوكرانيون مجموعات دردشة جماعية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة طرق التهرب من التجنيد الإجباري، بما في ذلك تقديم بلاغات على تليجرام حول طرق ضباط الدوريات”.

وأكدت أن هذه المجموعات موجودة في جميع أنحاء أوكرانيا، وبعضها يضم ما يصل إلى 100 ألف عضو.

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وزعمت هيئة الإذاعة البريطانية أن الآلاف فروا بالفعل من أوكرانيا في محاولة لتجنب التجنيد، بينما يخطط آخرون للقيام بذلك.

وقالت إن الفارين غالباً ما يقومون برشوة المسؤولين، بما في ذلك ضباط التجنيد، لضمان المرور الآمن إلى الخارج.

أوكرانيا روسيا

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