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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الحكومة الروسية بشأن مبادلة أموالها المجمدة بالخارج

روسيا
روسيا

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي صاغوا مرسومًا بشأن الإفراج عن جزء من الأصول الأجنبية التي سيتم استبدالها بأصول روسية.

خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، إن الحكومة الروسية وبنك روسيا صاغوا مرسومًا بشأن الإفراج عن جزء من الأصول الأجنبية التي سيتم استبدالها بأصول روسية.

وأوضح سيلوانوف خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين: "اعتبارًا من اليوم، تم تجميد أصول أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون روبل. وبالنظر إلى القرارات التي دعمتموها، نقترح البدء في استبدال أصول مواطنينا بأصول المستثمرين الأجانب التي يتم تجميدها اليوم في روسيا". 

وأضاف سيلوانوف: "في المرحلة الأولى، نخطط لإلغاء حظر الحسابات المملوكة لمستثمري التجزئة والتي تحتوي على حوالي 100 مليار روبل (مليار دولار)، وهنا قامت الحكومة والبنك المركزي الروسي بصياغة مرسوم خاص بذلك".

وأشار وزير المالية الروسي، إلى أن السيادة المالية ليست عزلة ذاتية، بل نحن نرحب بالاستثمارات الأجنبية ونعمل على جعل سوقنا أكثر جاذبية، ولهذا الغرض وفي أغسطس من هذا العام، تم اتخاذ قرار بدفع أرباح دون قيود للأجانب الذين يستثمرون الأموال الآن في الاقتصاد الروسي، ويستثمرون الأموال حاليًا. 

واضاف: "جميع الاستثمارات التي تمت هذا العام وما بعده قد يتم سحبها كأرباح في حجم الاستثمارات المنتجة في اقتصادنا، نحن نفتح سوقنا، ونحن منفتحون على المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول سوقنا".

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