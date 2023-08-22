مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر في موقف تحسد عليه بسبب مشروعات البنية التحتية

أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحورالاقتصادي بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية من الاقتصادات الناشئة ومصر في موقف نحسد عليه بسبب إنجازات الدولة في مشروعات البنية التحتية ".

وقال سمير صبري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن "، :" مصر نفذت مشروعات البنية التحتية في وقت قياسي ".

وأضاف سمير صبري:" الدولة المصرية خرجت من مجموعة من الهزات الضخمة التي بدأت في 2011 وخلال السنوات القليلة الماضية نفذت الدولة المصرية مشروعات بنية تحتية في كافة القطاعات ".

وتابع سمير صبري :" تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كما تم تنفيذ مشورعات طاقة وكهرباء بما يوفر بنية تحتية لزيادة حجم الاستثمارات في مصر ".

وأكمل سمير صبري:" مصر علمت على إنشاء وجهات ومقاصد سياحية جديدة تتمثل في العلمين الجديدة".