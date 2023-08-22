مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المواطن البريطاني يئن من ارتفاع الأسعار

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المجلي والاجنبي بالحوار الوطني، إن قمة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا ستؤثر في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذه القمة بداية ارهاصات لتغير النظام المالي العالمي.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن تغيير النظام المالي العالمي سيأخذ بعض الوقت، خاصة وأن احتياطي البنوك المركزية لدول المكونة لـ "بريكس" تحتوي على جزء كبير من العملة الأجنبية، والقضاء على الدولار من هذه الدول، من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذه الدول.

وأضاف أن هذا التجمع بداية استفاقة لدول الجنوب، لأنه يبحث عن تقليل الاعتماد على الدولار، من خلال التعامل التجاري بالعملات المحلية، مشيرًا إلى أن كافة وكالات الانباء في العالم تتابع هذا القمة التي هي بمثابة بداية الحرب التجارية بين الـ "بريكس" والعالم الغربي، فهناك 23 دولة تقدمت بطلب للإنضمام لهذا التجمع من بينهم مصر، معقبًا: "هذا التجمع بداية للخروج من خديعة الدولار".

وتابع ان مصر من الدول الناشئة، ورغم الأزمات الاقتصادية استطاعت مصر أعداد بنية تحتية ضخمة ، مضيفًا أن المواطن البريطاني يئن من ارتفاع أسعار الغذاء والبترول ، مستطردًا: “فاتورة الغاز مضروبة في أربعة في أوروبا، يعني المواطن اللي كان بيدفع 100 دولار، دلوقتي بيدفع 400 دولار”.