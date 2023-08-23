محلل سياسي: حجم اقتصادات بريكس يتجاوز مجموعة السبع حسب القدرة الشرائية

أكد نادر رونج الكاتب والمحلل السياسي الصيني، أن قمة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا تحظى باهتمام كبير من كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 40 دولة أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه المجموعة، وهذا يدل على ثقة الكثير من دول العالم النامية في دور هذه المجموعة في حل المشاكل التي تواجه العالم أجمع.

وتابع "رونج" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الـ "بريكس" قدم حلولاً خارج نطاق النظام الدولي الذي يقاد من قبل الدول الغربية، مشيرًا إلى أن حجم اقتصادات مجموعة "بريكس" يتجاوز اقتصاد مجموعة السبع حسب القدرة الشرائية.

وتابع أن هناك اتجاه لإنشاء عملة جديدة لتخفيف اعتماد العالم على الدولار كعملة رئيسية للتداولات التجارية في العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد احتواء الصين، من خلال تخويف الدول المجاورة لبكين، والحديث على انهيار اقتصاد بكين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة شعر بوجود تهديد على الهيمنة الأمريكية من قبل الصين، ولذلك تفعل كل ما في وسعها لاحتواء الصين، مضيفًا إلى أن التنمية الصينية سلمية، وليس لديها أي تنمية لاستبدال دور الولايات المتحدة في العالم مثلما تروج الولايات المتحدة والإعلام الغربي.