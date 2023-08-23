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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يتصدر تريند "فيس بوك"

صدى البلد

تصدر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي "تريند" الأكثر بحثًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الثلاثاء/ بعد ساعات قليلة من انتهاء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثلاثين من المهرجان المقررة إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل على عدد من مسارح القاهرة.


وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل الدورة المقبلة، حيث أعلن الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان عن تكريم النجمة الكبيرة ليلى علوي في الدورة الجديدة من المهرجان مع عدد من رموز المسرح في مصر والعالم من بينهم المخرج خالد جلال والمخرج ناصر عبد المنعم والمسرحي السعودي سلطان البازعي.


وشهد المؤتمر الذي قدمه الإعلامي مصطفى الكيلاني رئيس المركز الإعلامي للمهرجان، الإعلان عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية والتي يترأسها المخرج الكبير عصام السيد، وكذلك جدول العروض، حيث تشارك 19 دولة عربية وأجنبية في الدورة المقبلة، كما تم الإعلان عن جدول الندوات والمحاور الفكرية، بالإضافة إلى الورش الفنية فى مختلف العناصر المسرحية، والكشف عن إصدارات المهرجان.


ويقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.


 ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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