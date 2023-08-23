من مُحاسبة لسائقة نقل ذكي.. نيفرت نبيه تكشف كيف تتصرف معها السيدات|فيديو

قالت نيفرت نبيه، سائقة نقل ذكي، إن زوجها توفى منذ عامين ولديها 3 فتيات، اثنتان تخرجتا في ليسانس آداب فرنساوي والأخرى بـالصف الأول الثانوي.

وأوضحت نيفرت نبيه، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنها كانت محاسبة، وفكرة أن تعمل سائقة نقل ذكي كانت قائمة من قبل وفاة زوجها.

وأضافت "بعد وفاته كنت عايزة أكون مالكة وقتي بذاتي وفكرت إني أشتغل في مجال لوحدي"، مؤكدة أن التجربة كانت لها رهبة بالبداية ولكنها حاليًا وجدت نفسها بها.

التعامل حتى الآن باحترام

ونوّهت، إلى أن التعامل الأول بينها وبين العملاء تكون بتعجب ولكن بعد ذلك ينتهي بابتسامة، لافتة: "التعامل لحد الآن كله احترام.. والستات لما بتركب بتخلي جوزها يجلس بالخلف مع أولاده وبتقعد هي جانبي".

