طلبات أوسوريو .. بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال أيام

قال حسن موسى، المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، إنه سيتم عقد جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض لبحث طلباته خلال الفترة القادمة.

أكد موسى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى أن أزمة القيد سيتم حلها خلال أيام، من أجل التعاقد مع الصفقات الجديدة لفريق الزمالك.

وأوضح المدير التنفيذي لنادى الزمالك أنه يُطمئن جمهور الفريق الأبيض على مستقبل النادي خلال الفترة القادمة في ظل التحديات الكبيرة التي يُواجهها.

المدير التنفيذي لنادى الزمالك: سنوفر طلبات أوسوريو وحل أزمة القيد خلال أيام

وكشف حسن موسى، أنه تلقى اتصالات من كل رموز نادي الزمالك من أجل دعمه للخروج الآمن بسفينة الزمالك، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل واحد.

وأشار حسن موسى إلى أن جميع المشاكل سيتم حلها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها التمديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي ومنح زيزو مستحقاته للبقاء داخل القلعة البيضاء، خاصة أنه لن يرحل وباق في الفريق.