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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الادعاء الأمريكي بجورجيا يرفض تمديد مهلة تسليم ترامب نفسه للقضاء

ترامب
ترامب

رفضت المدعية العامة في جورجيا فانى ويليس، اليوم الأربعاء، تمديد مهلة تسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات القضائية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس.

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتم التفاوض على تاريخ تسليم ترامب نفسه مع مكتب المدعي العام بشأن الضمانات المالية وشروط الإفراج، وفقًا للتقرير.

من جانبه، قال ترامب، تعليقا على قراره بدفع كفالة قدرها 200 ألف دولار على خلفية اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020، إنه يمكنه الهرب بعيدًا ربما إلى روسيا.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن “المدعية العام ربما كان يخشى هروبي إلى روسيا، اعتقدت ويليس أنني أستطيع الهرب بعيدا: يمكنني الهرب بعيدا بعيدا، ربما إلى روسيا.. سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع فلاديمير، ولن يعرف أحد طريقي بعد ذلك".

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