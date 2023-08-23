باحث: "رابعة والنهضة" كانا تعطيلا لمصالح خلق الله وأمن البلد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ اعتصامي رابعة والنهضة كانا محاولة لقول "لا" بطريقة خاطئة وعُنفية وغير ديموقراطية وتعطيل مصالح لخلق الله وأمن البلد.

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حتى في أثناء الاعتصام، عُرضت حلول سياسية كثيرة، وقُوبلت كلها بكبرياء وتكبر ورفض وغرور ووهم القوة التي كانت تتضاءل، وفي أثناء الاعتصام بدأت كتائب التنظيم الخاص تظهر على السطح، وهي الوجه الحقيقي والتاريخي لهذه الجماعة ويلغي أي مقالات للجماعة بخصوص الاختلاف السياسي".

وتابع الباحث: "الذي يلجأ إلى هذه الأساليب غير ديموقراطي من جيناته ومنبعه وعند المحاكاة تظهر الحقيقة، لأن هذه الجماعة لو كانت سياسية بشكل حقيقي ومرنة لقبلت تغيير الظلم بأساليب ديموقراطية حتى لو كانت مظلومة".

إلى ذلك، قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان دُعيت في 3 يوليو 2013 إلى أن تكون جزءً من المشهد لكنها اختارت العنف.