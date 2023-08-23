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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛  استقر على قائمة الراحلين خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أوسوريو يطيح بـ ٤ لاعبين خارج الزمالك 


وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة النهار "تن":" أوسوريو رحب برحيل عبد الله جمعة ومحمود شبانة على سبيل البيع أو الإعارة، بجانب الثنائي الصاعد محمد الخضري وأحمد محمود على سبيل الإعارة


وأشار إلى أن المدير الفني أوسوريو رفض فكرة رحيل محمد أشرف روقا والصاعد محمد حسام "بيسو" بعد رحيل الصاعد حمدي علاء لصفوف سموحة خلال الفترة الحالية.


وأكد أن أوسوريو أوصى بضرورة استمرار الحارس الشاب محمد نديم في ظل عدم تجديد تعاقد الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد حتى الآن.

أوسوريو محمد فاروق الزمالك قائمة الراحلين نادي الزمالك

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