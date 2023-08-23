عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لاحتفالية كبرى بحضور 18 عمدة لمدن سياحية عالمية

فودة. خلال الاجتماع
فودة. خلال الاجتماع

قال اللواء خالد فودة من محافظ جنوب سيناء  أن شرم الشيخ تستعد لاستضافة 18عمدة ورئيس مدينة سياحية  عالمية من خلال احتفالية كبري للدعاية والترويج لمدينة شرم الشيخ مشيرا إلي أن من بين هذه المدن مع تم توقيع معها اتفاقية تأخي  .

 

جاء ذلك افتتاح المحافظ   لجلسة  المجلس التنفيذي اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بالسلام الجمهوري ثم أغنية تحيا مصر والتي تعدد إنجازات الدولة في الآونة الأخيرة وذلك على نغمات كورال مدينة شرم الشيخ ، وأشار المحافظ الى أن هذه الأغنية بما تتضمنه من مظاهر للإنجازات تبث طاقة إيجابية لكل من يشاهدها.


موضحا أن هدفنا الآن هو مضاعفة الجهود من أجل دعم المواطنين بكافة أشكال الدعم ، سواء مواد غذائية او مصروفات مدارس او مساعدات اجتماعية أو منح للطلاب بالجامعات وكذا المساهمة في مصروفات المدارس ومنها اليابانية (50% لأهالي الطور ومصروفات لغير القادرين بكافة المراحل الدراسية.


وتوفير مخزون من المواد الغذائية واللحوم والدواجن لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية وذلك كنوع من الإسهامات للوقوف الى جانب جهود الدولة المتنوعة من أجل العبور الآمن للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.


كما أكد المحافظ ان قدوتنا في العمل هو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والذي يجوب كافة ارجاء الوطن  من اجل دفع عملية الإنتاج وإنشاء العديد من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن.


وفي شأن آخر أشار المحافظ إلى الاستعدادات الجارية بمدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان للهجن وكذا الاستعداد لافتتاح قرية التراث البدوي في أوائل الشهر القادم للتحضير لاحتفالية سياحية كبرى يتم من خلالها دعوه 18 عمدة مدينة سياحية عالمية من المدن التي تم توقيع اتفاقيات تآخي معها والذي سيتم تحديد موعد انطلاقها في وقت لاحق، بهدف تنشيط السياحة كما وجه بتخصيص صندوق لدعم السياحة هدفه إقامة فعاليات فنيه وثقافيه عالمية كبرى على أرض مدينة شرم الشيخ.


وخلال اللقاء كرر نواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شكرهم للمحافظ على دعمه واستجابته السريعة لحل مشاكل المواطنين.


كما أثنى المحافظ على جهود النواب لمشاركتهم الفعالة مع المحافظة في كافه اعمال الخير المعلنة وغير المعلنة.


وبمناسبه قرب العام الدراسي الجديد وجه المحافظ بالإعداد لمعارض اهلا بالمدارس في كافه المدن من اجل توفير كافة المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة تسليم الكتب الدراسية وإعفاء غير القادرين منها والاهتمام بأعمال الصيانة للمدارس و الملاعب الرياضية بها ،كما وجه بإنشاء ملعب كرة قدم لأبناء قرية النفي بطابا ،كما اثنى على انجاز 50% من من ملفات التصالح واثنى على طاقم البرنامج الإنمائي (الأودة ) لجهودهم بهذا الشأن.

 

شارك في الجلسة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد والنائب سيد عوض والنائب حميد ابو بريك اعضاء مجلس النواب والنائب على عطوة والنائب جيفارا الجافي أعضاء مجلس الشيوخ و محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية ورؤساء المدن ومديري المديرات والإدارات بالمحافظة.
 

الاجتناعز

FB_IMG_1692745791189
FB_IMG_1692745791189
FB_IMG_1692745845979
FB_IMG_1692745845979
FB_IMG_1692745788020
FB_IMG_1692745788020
فودة خلال الاجتماع شرم الشيخ 18 عمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

موضوعات متعلقة

فودة يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء

فودة يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي "عام وفني"

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي يزور الصين في هذا الموعد

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات متاحة تقبل من 50%

نسعى لاستعادة مكانة الدراويش.. نصر أبو الحسن: لدينا تصور لحل أزمات الإسماعيلي

الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين

أسرع دعاء لقضاء الدَّين مجرب ومستجاب .. احرص عليه يوميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت وتاتو.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل|جديدة وغير تقليدية

مش غالي | سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ