شرم الشيخ تستعد لاحتفالية كبرى بحضور 18 عمدة لمدن سياحية عالمية

قال اللواء خالد فودة من محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ تستعد لاستضافة 18عمدة ورئيس مدينة سياحية عالمية من خلال احتفالية كبري للدعاية والترويج لمدينة شرم الشيخ مشيرا إلي أن من بين هذه المدن مع تم توقيع معها اتفاقية تأخي .

جاء ذلك افتتاح المحافظ لجلسة المجلس التنفيذي اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بالسلام الجمهوري ثم أغنية تحيا مصر والتي تعدد إنجازات الدولة في الآونة الأخيرة وذلك على نغمات كورال مدينة شرم الشيخ ، وأشار المحافظ الى أن هذه الأغنية بما تتضمنه من مظاهر للإنجازات تبث طاقة إيجابية لكل من يشاهدها.



موضحا أن هدفنا الآن هو مضاعفة الجهود من أجل دعم المواطنين بكافة أشكال الدعم ، سواء مواد غذائية او مصروفات مدارس او مساعدات اجتماعية أو منح للطلاب بالجامعات وكذا المساهمة في مصروفات المدارس ومنها اليابانية (50% لأهالي الطور ومصروفات لغير القادرين بكافة المراحل الدراسية.



وتوفير مخزون من المواد الغذائية واللحوم والدواجن لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية وذلك كنوع من الإسهامات للوقوف الى جانب جهود الدولة المتنوعة من أجل العبور الآمن للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.



كما أكد المحافظ ان قدوتنا في العمل هو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والذي يجوب كافة ارجاء الوطن من اجل دفع عملية الإنتاج وإنشاء العديد من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن.



وفي شأن آخر أشار المحافظ إلى الاستعدادات الجارية بمدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان للهجن وكذا الاستعداد لافتتاح قرية التراث البدوي في أوائل الشهر القادم للتحضير لاحتفالية سياحية كبرى يتم من خلالها دعوه 18 عمدة مدينة سياحية عالمية من المدن التي تم توقيع اتفاقيات تآخي معها والذي سيتم تحديد موعد انطلاقها في وقت لاحق، بهدف تنشيط السياحة كما وجه بتخصيص صندوق لدعم السياحة هدفه إقامة فعاليات فنيه وثقافيه عالمية كبرى على أرض مدينة شرم الشيخ.



وخلال اللقاء كرر نواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شكرهم للمحافظ على دعمه واستجابته السريعة لحل مشاكل المواطنين.



كما أثنى المحافظ على جهود النواب لمشاركتهم الفعالة مع المحافظة في كافه اعمال الخير المعلنة وغير المعلنة.



وبمناسبه قرب العام الدراسي الجديد وجه المحافظ بالإعداد لمعارض اهلا بالمدارس في كافه المدن من اجل توفير كافة المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة تسليم الكتب الدراسية وإعفاء غير القادرين منها والاهتمام بأعمال الصيانة للمدارس و الملاعب الرياضية بها ،كما وجه بإنشاء ملعب كرة قدم لأبناء قرية النفي بطابا ،كما اثنى على انجاز 50% من من ملفات التصالح واثنى على طاقم البرنامج الإنمائي (الأودة ) لجهودهم بهذا الشأن.

شارك في الجلسة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد والنائب سيد عوض والنائب حميد ابو بريك اعضاء مجلس النواب والنائب على عطوة والنائب جيفارا الجافي أعضاء مجلس الشيوخ و محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية ورؤساء المدن ومديري المديرات والإدارات بالمحافظة.



الاجتناعز

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